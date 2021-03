Silvero Pereira revela ter sido estuprado e faz desabafo

Silvero Pereira fez uma revelação pessoal complicada, em conversa com o programa “Provoca“, exibido pela TV Cultura. Na ocasião, o ator que recentemente brilhou na reprise de “A Força do Querer“, contou que foi estuprado aos sete anos de idade.

Além de sofrer o ato violento, ele apontou que durante muito tempo sofreu com ameaças do criminoso, que chegou a levá-lo para um matagal, longe de outras pessoas.

“Aos sete anos de idade, eu fui estuprado. Eu fui levado para um matagal por uma pessoa muito mais de idade do que eu e ela fez coisas comigo que eu só fui entender seis ou sete anos depois”, começou ele.

Em seguida, o muso destacou os xingamentos e a violência verbal que passou naquela época. “Além disso, teve a violência verbal de dizer: ‘Você é mulherzinha, a cidade vai saber se você falar sobre isso, se você contar que fui eu, eu vou te espancar’. Então, o que mais ficou em mim foi o medo. Eu não falei pra ninguém por muito tempo pelo medo”, falou ele.

Aceitação

Nascido na cidade Mombaça no Ceará, o artista revelou no mesmo bate-papo que sofreu para se aceitar. Durante a sua infância, ele questionava o tempo todo sobre ser homem.

“Durante a minha infância, eu tive uma questão muito séria: eu nunca entendi sobre o que era ser homem. Na minha cidade, que era bem pequena, tinha uma mentalidade muito difícil, um coronelismo, um machismo muito forte ali naquela região. Tudo que diziam, ‘você tem que ser homem’, ‘você tem que se comportar como homem’, ‘você tem que se vestir como homem, falar como homem’, sempre bateu em mim de uma maneira muito estranha”, apontou ele.

BBB 21

Silvero Pereira é mais um dos famosos que está ligado nos acontecimentos do BBB 21. O influncer que chegou a participar da Rede BBB, afirmou que torce pelo fim do envolvimento amoroso de Carla Diaz com o crossfiteiro Arthur.

“Eu super compactuo com a Carlinha. Eu sou dessas pessoas também que é enganada, caio no golpe do ‘boy lixo’… Já caí em vários. Eu confesso que estou torcendo para esse ‘boy’ sair logo da casa, para ver se a Carla volta a ter o jogo que ela tinha antes. Acho a Carla uma figura muito sensata, acho que essa conexão com o Arthur estragou a fruta”, opinou ele sobre a situação da sister.

Fonte: Entretê