Silvia Abravanel se pronuncia após polêmica na TV

Silvia Abravanel se tornou assunto nas redes sociais após protagonizar uma cena inusitada na última quarta-feira, dia 19, durante exibição do Bom Dia e Cia. Enquanto apresentava o programa, a filha de Silvio Santos convidou alguns membros da equipe de produção para aparecer na frente das câmeras e acabou gerando polêmica ao chamar os profissionais de idiotas ao vivo.

Vocês sabiam que eu não viria trabalhar na segunda-feira porque eu tinha um compromisso?, começou ela, questionando três rapazes que, inicialmente, negaram.

Mas, após continuar os questionamentos, um deles finalmente diz que sabia da informação.

– Então, vocês todos sabiam?! Ficaram igual idiotas andando pelo corredor?, disse ela, recebendo a negativa de todos.

– Só para saber. Um beijo para vocês. A justificativa está dada. Se metam na vida de outra pessoa, completou a apresentadora.

Nas redes sociais, muitos internautas estranharam a postura de Silvia e soltaram o verbo ao acusá-la de humilhar os funcionários. Pelo que parece, a conversa aconteceu depois que uma suposta notícia sobre ela ter provocado ódio nos corredores do SBT por não aparecer trabalhar foi divulgada.

Obrigado Silvia Abravanel a nos ensinar como nunca devemos tratar as pessoas! Lamentável…, escreveu um internauta.

Alô central do cancelamento: Hoje vamos cancelar a Silvia Abravanel por motivos que Yudi, Priscila e Maisa carregaram o Bom Dia e Cia nas costas, disse outra, mencionando artistas que já apresentaram o programa.

O melhor de tudo é a Silvia Abravanel ter a audácia de achar que é uma ótima apresentadora, pontuou uma terceira.

No Twitter, Silvia decidiu se pronunciar, dizendo:

Fale o que quiserem, me xinguem, me ofendam, faltem com educação comigo, façam abaixo assinado para as pessoas pararem de assistir meu programa, me bloqueie nas redes sociais, parem de me seguir, FAÇA O QUE QUISEREM CONTRA MIM!, começou ela em seu Twitter.

O que vocês falam, pensam de mim, não é problema meu. É único e exclusivo de cada um de vocês. Só DEUS pode me julgar, por ele sim tenho respeito, dele sim tenho medo. Por isso ando pelos caminhos mais corretos e sempre respeito ao próximo!

Para quem me julga, me xinga, me ofende, eu deixo aqui o meu MUITO OBRIGADO. Porque graças a Deus nós jamais nos conheceremos e isso me deixa feliz e em paz. NÃO PEDI para ninguém gostar de mim, me seguir, assistir meu programa. Então sua opinião não vai mudar nadinha na minha vida, finalizou.

