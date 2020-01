Silvio Santos “aparece” na Globo e divide opiniões na web

A aparição inesperada de Wellington Muniz, o Ceará , como Silvio Santos no Caldeirão de Ouro deu o que falar nas redes sociais. Devido as recentes polêmicas envolvendo o dono do SBT , muitos telespectadores não gostaram de ver o apresentador sendo, de certa forma, homenageado pela emissora concorrente.

Como o esperado, Ceará fez várias piadinhas e interagiu com Luciano Huck , Paulo Gustavo e Paolla Oliveira – que dividiram a apresentação do especial do “Caldeirão do Huck”. Nas redes sociais, a aparição de “ Silvio Santos ” na Globo foi muito comentada.

“Puts alguém avisa a Globo que o Silvio Santos é um escroto”, escreveu um seguidor. “Ceará de Silvio Santos melhor que o próprio Silvio Santos”, comentou outro. “Não, Globo não cola com Silvio Santos não, pelo amor de Deus”, falou mais um.

“Ceará imitando o Silvio Santos no Caldeirão de Ouro para a Paolla Oliveira: ‘Vô te contratar pra fazer a novela da minha mulher’”, acrescentou uma pessoa aos risos. “Gente e o deboche do Paulo Gustavo com o Silvio Santos”, percebeu um telespectador.

Fonte: IG