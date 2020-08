Simaria testa positivo para Covid-19

A cantora Simaria, da dupla com Simone, testou positivo para a Covid-19 na última sexta-feira (21), apesar de não apresentar sintomas. Ela realizou o exame para poder viajar à Espanha, segundo o G1. Por conta do resultado, precisou adiar a ida ao país, onde tem casa.

“Me sinto bem, sem nenhum sintoma, porém o mais difícil está sendo ficar isolada dos meus filhos sem poder abraçá-los”, disse Simaria ao portal. Os dois filhos e o marido testaram negativo.

No momento, a cantora encontra-se isolada em sua casa, em Alphaville, na Grande São Paulo. Ela está sendo acompanhada pelo médico infectologista David Uip, ex-chefe do grupo de combate ao coronavírus do estado de São Paulo.

