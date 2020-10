SINDSPEM convoca servidores da Saúde para Assembleia nos dias 5 e 6

CONVOCAÇÃO 01

O Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo, no uso das atribuições conferidas no Estatuto, convoca todos os Servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde (com exceção dos ACS’s e ACE’s) para uma Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se na próxima segunda-feira, 05, às 14h30, com a seguinte pauta:

1. Informes;

2. Apreciação do Projeto de Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores da Administração Geral do Município de Penedo;

3. O que ocorrer.

CONVOCAÇÃO 02

O Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo, no uso das atribuições conferidas no Estatuto, convoca todos os agentes Agentes Comunitários de Saúde (ACS’s) e Agentes de Combate às Endemias (ACE’s) para uma Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se na próxima terça-feira, 06, às 09h30, com a seguinte pauta:

1. Informes;

2. Apreciação do Projeto de Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS’s) e Agentes de Combate às Endemias (ACE’s);

3. O que ocorrer.

Com Assessoria