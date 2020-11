SINDSPEM realiza debate com os candidatos a prefeito de Penedo

O Sindicado dos Servidores Públicos Municipais de Penedo (SINDSPEM) irá realizar nesta quinta-feira, 05, às 19 horas, um debate com os candidatos a prefeito no município de Penedo. Os cinco candidatos: Junior (Cidadania), Dr. Tico (Republicanos), Ronaldo Lopes (MDB) Ivana Toledo (PP) e Nelsinho (PSDB) já confirmaram presença no debate.

O debate será transmitido ao vivo pelas redes sociais do Sindicato (Facebook e YouTube), como também na Web Rádio OparaNews.

Os eleitores terão a oportunidade de ouvir as propostas dos candidatos e com isso decidir em quem irá votar nas eleições deste ano, no dia 15 de novembro.

O presidente do SINDSPEM, Luis Danthas, informou que além de assuntos que diz respeito ao servidor público municipal, outros temas poderão ser indagados entre os candidatos no transcorrer do debate.

