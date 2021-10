Sindspem realiza nesta quinta,21, Assembleia Geral para formação da Comissão Eleitoral

O Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo (SINDSPEM), José Luis Dantas Passos, no uso das atribuições conferidas estatutariamente, CONVOCA todos os servidores públicos do município de Penedo/AL, efetivos e filiados a esta instituição sindical, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada nesta quinta-feira, 21, às 14 horas, no Auditório Joaquim Reis de Santana (auditório do Sindspem), para o seguinte fim: Formação da Comissão Eleitoral, que coordenará o processo eleitoral e financiamento das campanhas eleitorais para Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do SINDSPEM, para o quadriênio 2022/2025, conforme Art. 53 do seu Estatuto Social (Art. 53: O processo eleitoral será coordenado e conduzido por uma Comissão Eleitoral composta de 05 (cinco) membros, escolhidos por Assembleia Geral, convocada exclusivamente para este fim, acrescida posteriormente por um representante de cada chapa registrada).

A nova convocação, se faz em virtude do número insuficiente de servidores para compor a Comissão Eleitoral, ocorrido na Assembleia da última segunda-feira, 18.

Fonte: Sindspem