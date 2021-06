SMES encerra inscrições para campeonatos de futebol

O período de inscrições para os campeonatos de futebol de campo e de futsal lançados em Penedo pela Secretaria Municipal de Esportes (SMES) está encerrado.

Ao todo, 40 equipes participarão dos jogos do esporte mais popular do Brasil e vinte estarão na quadras para a competição com a bola pesada.

De acordo com o gestor da SMES Penedo, Juca Vasconcelos, o campeonato de futebol de campo terá início assim que os decretos que regulamentam o plano estadual de controle da pandemia permitirem a realização de eventos desse porte.

A princípio, as partidas serão realizadas apenas nos finais de semana e no Campo do Sinimbú, recentemente recuperado pela gestão Crescendo Com Seu Povo.

O campo de futebol do Sesi e do Vasco também deverão ser utilizados para os jogos entre 29 times da cidade e 11 dos povoados.

Futsal

Em relação ao torneio de futsal, o coordenador da SMES Penedo, Evanílson Nunes, informa que será o primeiro a ser realizado, com jogos duas vezes por semana e no período noturno.

As disputas entre as 20 equipes de futsal ocorrerão no Ginásio de Esportes Padre Manoel Vieira, localizado ao lado da Escola Estadual Comendador José da Silva Peixoto.

por Fernando Vinícius – Decom PMP