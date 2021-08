SMTT Penedo alerta taxistas sobre a necessidade de regularização do taxímetro

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) convoca os taxistas autorizados pela Prefeitura de Penedo para regularizar o taxímetro.

Para que o permissionário do serviço de transporte de passageiros atualize o equipamento, é preciso fazer a retirada da certidão de regularidade na sede da SMTT Penedo.

O próximo passo é levar a certidão até o Instituto de Metrologia e Qualidade de Alagoas (INMEQ), na agência mais próxima de Penedo, localizada em Arapiraca na Rua Governador Silvestre Péricles, nº 1.065, bairro Jardim Tropical.

Feito o encaminhamento no órgão responsável por emitir a autorização para a realização do serviço, o taxista de Penedo poderá ter o taxímetro aferido, trabalho iniciado na última sexta-feira, 13.

O calendário da ação realizada em parceria com a SMTT Penedo reserva ainda os dias 20 e 27 deste mês para a aferição do taxímetro, quando fiscais do INMEQ estarão na cidade.

por Fernando Vinícius – Decom PMP