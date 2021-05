SMTT Penedo atualiza itinerário dos ônibus urbanos

Os ônibus coletivos que fazem o transporte público de passageiros de Penedo passam a ter um novo itinerário, alterações que passam a valer a partir do próximo domingo, 16.

Os ônibus que fazem a linha Circular 2 saem do comércio em direção à Avenida Getúlio Vargas e Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, seguindo pela Travessa Castro Alves e passando em frente a Rádio Grande Rio FM, Rua João Ramalho, Gabriel, Rua Nova, tomando sentido do Supermercado Super 15

A linha Circular 2 segue pela Rua da Aurora, pegando a Rod. Engenheiro Joaquim Gonçalves, rotatória do Bom Jesus, entrando ao lado da Dismoto, sentido Bairro Dr. Raimundo Marinho, Conjunto São José, Vale do São Francisco e depois Rosete Andrade.

Fazendo o retorno, o trajeto é o seguinte: Conjunto Dom Constantino, voltando pela Rod. Eng. Joaquim Gonçalves, rotatória de Bom Jesus, Avenidas Antônio Cândido Toledo e Wanderley, entrando ao lado do Super 15 e seguindo pela Ruas Nova e João Ramalho, Av. Getúlio Vargas, com o ponto final no comércio.

Para as linhas 1, 2 e 3 fica valendo o horário de saída às 05h45, de segunda-feira a sábado.

LINHA 01 – Saída do Conjunto Vale do São Francisco, passando pelo Conjunto Marisa Letícia, sentido Conjuntos Dom Constantino, Rosete Andrade e Madre Espírito Santo para chegar até a Rodovia Eng. Joaquim Gonçalves, Avenidas Cândido Toledo e Getúlio Vargas, sentido Centro Histórico.

Ao chegar na área do comércio, o ônibus da Linha 01 vai até a Avenida Beira Rio, passando pela UFAL, retornando pela Avenida Duque de Caxias para finalizar o trajeto no Centro.

LINHA 02 – 1º ônibus às 05h50. com intervalo de 30 minutos entre os veículos

Ponto de partida na Cooperativa l, seguindo em direção aos Conjuntos Mata Atlântica, Vale do Marituba, Velho Chico ll, Avenidas Guarany, Antônio Cândido Toledo e Getúlio Vargas, sentido Centro Histórico, continuando pela Avenida Beira-Rio, UFAL, Av. Duque de Caxias até finalizar no Centro Histórico.

Vale ressaltar que todos os carros que saem do terminal às 06h20, 07h20, 08h20, 09h20, 10h20, 11h20, 12h20, 13h20, 14h20, 15h20, 16h20, 17h20 passam pelo bairro Santa Cecília (Matadouro).

O retorno ao ponto final parte do centro para Av. Getúlio Vargas, Rodovia Eng. Joaquim Gonçalves, Rua Aliança Liberal, Rua João Ramalho , Gabriel, Rua Nova, Rua da Esperança, Toca do Índio, Av. Guarany, Velho Chico ll, Vale do Marituba, Conj. Mata Atlântica, último setor antes de encerrar na Cooperativa 1º Núcleo.

LINHA 03: 1º carro às 06 horas, com intervalo de 30 minutos entre os veículos

Saída da Cooperativa 1º Núcleo, seguindo em direção aos Conjuntos Mata Atlântica, Velho Chico l, sentido Cidade do Povo, Rua Belo Horizonte, entrando na Rua C, Rua da Dismoto, entrando na rua Dom Pedro II, Rua Duque de Caxias, pegando a Avenida Cândido Toledo, Av. Wanderley, sentido Centro Histórico até a Avenida Beira Rio, UFAL, retonando ao centro de Penedo pela Av. Duque de Caxias, de onde parte em direção da Av. Getúlio Vargas, Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, Trevo do Bom Jesus, Av, Cândido Toledo, entrando na rRa Guarany, Rua da Dismoto, Rua Belo Horizonte, sentido Cidade do Povo, Mata Atlântica, fazendo o seu ponto final no Conjunto Mata Atlântica.

Fonte: Decom – PMP