SMTT Penedo informa mudanças no trânsito durante festejos de Bom Jesus dos Navegantes

Os festejos alusivos ao padroeiro dos ribeirinhos, Bom Jesus dos Navegantes, faz de Penedo ponto de encontro para romeiros e também para quem quer se divertir. Com milhares de pessoas circulando na cidade, o governo precisa adotar determinadas providências, entre elas alterações relacionadas ao trânsito de veículos.

Por conta disso, a Superintendência Municipal do Transporte e Trânsito (SMTT) informa que os pontos de ônibus situados próximo da sede da Ufal (Avenida Beira Rio), na Praça de Santa Cruz e Praça Comendador Peixoto serão desativados de quinta-feira, 09, até terça-feira, 14.

O órgão responsável por controlar e fiscalizar o trânsito em Penedo comunica também que o embarque e o desembarque de usuários do transporte coletivo ocorrerão, durante o mesmo período da desativação dos referidos pontos, na Praça 12 de abril, orla ribeirinha.

Quem preferir utilizar o taxi ou mototaxi, a SMTT recomenda buscar somente os permissionários autorizados pela Prefeitura de Penedo. Com veículos devidamente identificados e vistoriados, o passageiro terá o serviço à disposição em quatro locais, dois para taxis e dois para mototaxis, todos na área de maior concentração de pessoas.

Os carros ficarão nas imediações da Capitania dos Portos (Agência da Marinha) e próximos do supermercado Ki-Barato. Os dois pontos para mototaxis na orla ribeirinha permanecem inalterados, uma na Praça Comendador Peixoto e outro mais próximo da Praça 12 de Abril.

Todos os profissionais autorizados para os serviços de taxi e mototaxi já foram convocados para efetuar o devido cadastramento para acesso aos locais de trabalho durante o Bom Jesus de Penedo, trabalho que será concluído nesta quarta-feira, 08.

Sobre as mudanças no tráfego de veículos, a Rua Dâmaso do Monte – mais conhecida como ladeira da Igreja da Corrente – será interditada a partir da agência do Banco do Nordeste. Assim, o fluxo em direção a Avenida Floriano Peixoto será obrigatório. A Rua de Setembro, acesso entre a Pousada Colonial e o Hotel São Francisco, também será fechada.

A restrição ao trânsito no trecho que se estende da Igreja de Nossa Senhora das Correntes até a antiga Delegacia de Polícia Civil será fiscalizada pela SMTT Penedo, inclusive com barreiras e viaturas. Para assegurar mais segurança à população, a Polícia Militar já informou o deslocamento de maior efetivo para Penedo, inclusive do Batalhão de Trânsito e da Lei Seca.

Quem quiser chegar mais próximo da arena de shows – confira aqui a programação artística do Bom Jesus de Penedo 2020 – deve utilizar a rodovia Mário Freire Leahy, seguindo pela rua paralela da Avenida Beira-Rio.

Se estiver na parte baixa da cidade, deve utilizar a Rua Campos Teixeira, seguindo depois em direção à orla. Haverá área privada para estacionamento de veículos, espaço vizinho da antiga revenda autorizada da Volkswagen, próximo da Praça da Igreja Santa Cruz.

por Fernando Vinícius – Decom PMP