SMTT Penedo melhora sinalização das vias públicas da cidade

A sinalização das faixas de pedestres e das lombadas das ruas de Penedo está sendo recuperada pela Prefeitura de Penedo, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT).

O trabalho de revitalização da sinalização horizontal do trânsito começou por vias públicas localizadas na parte alta da cidade, foi estendida para localidades da parte baixa e locais estratégicos do Centro Histórico.

De acordo com a SMTT Penedo, as lombadas estão sendo pintadas de amarelo e as faixas de pedestres variam de acordo com os procedimentos de localização, com faixas brancas e também com faixas brancas e vermelhas.

O Superintendente da SMTT, Joanilson Sampaio Junior (Jota Junior), informa que o Prefeito Ronaldo Lopes determinou que os serviços fossem executados de imediato, a medida da chegada dos lotes das tintas, serviço realizado no período noturno.

“Estamos executando a pintura durante a noite porque o fluxo de veículos é menor para a equipe trabalhar com tranquilidade e proporcionar mais comodidade aos condutores que deixam de enfrentar qualquer tipo de congestionamento durante o dia”, explicou Jota Junior.

O titular da SMTT informou ainda a retomadas das ações de pinturas das faixas da Avenida Wanderley, nos pontos de grande movimentação de pedestres.

Fonte: Decom PMP