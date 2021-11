SMTT Penedo orienta motoristas e pedestres no Centro Histórico

A Superintendência Municipal de Transporte Trânsito (SMTT) da Prefeitura de Penedo promoveu nesta terça-feira, 09, mais uma blitz educativa para condutores de veículos e pedestres.

O trabalho desenvolvido por equipe do Departamento de Educação no Trânsito da SMTT orientou a população penedense com abordagens diretas e distribuição de panfletos elaborados pelo Detran Alagoas.

A ação ocorreu no Largo da Igreja São Gonçalo, Centro Histórico da cidade, local escolhido devido a alta incidência de infrações no trânsito, inclusive por pedestres.

De acordo com Marcos Antônio Sacramento, um dos integrantes da equipe da SMTT, há deslocamento de veículos na contramão, motociclistas sem capacete ou transportando crianças com menos de 10 anos e pedestres atravessando a Avenida Floriano Peixoto fora da faixa, apesar da sinalização constar em dois trechos da via pública.

“A nosso missão principal é sempre de orientação, já realizamos várias abordagens nesse sentido, inclusive com apoio do Detran Alagoas, em diferentes locais da cidade”, acrescenta Marco Antônio Sacramento.

por Fernando Vinícius – Decom/PMP