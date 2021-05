SMTT Penedo orienta motoristas sobre boas práticas no trânsito

Gentileza gera gentileza em qualquer situação, inclusive no trânsito. Aguardar a finalização de uma manobra para seguir adiante, sinalizar para a ocorrência de acidente ou animais na via pública, e permitir a passagem de pedestres, sem colocar em risco a própria segurança e dos demais condutores.

Essas e outras situações precisam ser colocadas em prática no dia a dia dos condutores de veículos. O trânsito de carros estressante e o agravamento de conflitos podem gerar danos materiais, agressões físicas e até homicídios, ocorrências registradas na mídia e nos boletins dos agentes que lidam diretamente com o setor.

Para alertar sobre a necessidade de utilizar a boa educação quando se está atrás do volante ou do guidão, a Superintendência Municipal do Transporte e Trânsito (SMTT) da Prefeitura de Penedo orienta condutores, ação que faz parte da Campanha Maio Amarelo.

O trabalho de informação dos agentes municipais da SMTT Penedo tem apoio do Detran Alagoas e ocorre em diferentes pontos da cidade.

As blitz educativas também são parte do processo de atuação do órgão que está sendo preparado para atuar com mais rigor e autonomia em relação às infrações cometidas nas vias públicas da cidade.

A SMTT Penedo já está apta a lavrar autos de infração, inclusive por meio de talonário eletrônico, trabalho que está sendo levado ao conhecimento da superintendência que também utiliza sua rede social para informar a população.

por Fernando Vinícius – Decom PMP