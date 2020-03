Sobe para 12 o número de casos confirmados de coronavírus em Alagoas

Alagoas confirmou mais um caso do novo coronavírus, fazendo subir para 12 a quantidade de pacientes que testaram positivo no estado. A informação consta no novo boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (27) pela Secretaria da Saúde (Sesau).

Dos casos confirmados, 11 são de Maceió e 1 de Porto Real do Colégio. A maioria segue em tratamento domiciliar, um foi curado e dois pacientes estão hospitalizados, mas não em estado grave.

“São duas pessoas hospitalizadas, mas fora do tratamento intensivo. Temos outras pessoas hospitalizadas, mas que ainda não saíram os resultados [dos testes para coronavírus]”, esclareceu o secretário da Saúde, Alexandre Ayres.

Os casos em investigação agora são 302, em 43 municípios. Até quinta (26), eram 274 casos suspeitos. O Laboratório Central de Alagoas (Lacen) já descartou 224 casos.

Veja abaixo os municípios e a quantidade de casos suspeitos em cada um:

Maceió – 192

Arapiraca – 19

Boca da Mata – 15

Campo Alegre – 6

Rio Largo – 6

Maragogi – 5

Santana do Ipanema – 5

Marechal Deodoro – 3

Maravilha – 3

Satuba – 3

Palmeira dos Índios – 3

Flexeiras – 2

Jequiá da Praia – 2

Cajueiro – 2

Mata Grande – 2

Ouro Branco – 2

Olho d’Água das Flores – 2

Monteirópolis – 2

Piranhas – 2

Poço das Trincheiras – 2

União dos Palmares – 2

Barra de Santo Antônio – 1

Barra de São Miguel – 1

São Miguel dos Campos – 1

Belém – 1

Colônia Leopoldina – 1

Coqueiro Seco – 1

Craíbas – 1

Delmiro Gouveia – 1

Feira Grande – 1

Ibateguara – 1

Igaci – 1

Jacuípe – 1

Jundiá – 1

Major Izidoro – 1

Maribondo – 1

Olho D’Água Grande – 1

Paripueira – 1

Penedo – 1

Piaçabuçu – 1

São José da Tapera – 1

São Brás – 1

Teotonio Viela – 1

Prazo do decreto de emergência

Durante a transmissão pela internet para atualizar os casos de coronavírus, o governador Renan Filho (MDB) também falou sobre uma possível renovação do decreto de emergência, que pôs o estado em isolamento e termina no domingo (29).

“Certamente o decreto irá adiante para várias áreas, as aulas também continuarão suspensas por um período… Nós vamos discutir com os setores produtivos um caminho. Mas o fundamental é que os especialistas da área de saúde entendem que, nesse período, é um risco muito grande a gente abrir de maneira geral e irrestrita, porque isso pode ser cobrado em vidas”, disse o governador.

O secretário Alexandre Ayres também reforçou a necessidade do isolamento social para frear o avanço da Covid-19 no estado.

“Eu vejo o mercado pressionando muito, mas nós temos que ter muito cuidado. Quem está abrindo antes da hora está correndo sério risco e vai pagar esse preço mais na frente”, disse Ayres.

Fonte: G1/AL