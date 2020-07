Sobe para 131 o nº de índios com Covid-19 no distrito de AL e SE

Subiu para 131 o número de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) entre índios do Distrito Sanitário Indígena (Dsei) de Alagoas e Sergipe, de acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), vinculada ao Ministério da Saúde (MS). Os dados foram atualizados no último sábado (25).

O levantamento ainda mostra que, do total de índios infectados, 30 estão com o vírus ativos. No entanto, 98 já não apresentam mais sintomas compatíveis ao da doença e foram considerados como curados.

Além disso, 33 casos continuam em investigação, aguardando o resultado do exame laboratorial, e 119 testaram negativo, sendo descartados. Outros dois índios não resistiram aos afeitos do novo coronavírus e evoluíram para óbito.

A morte mais recente foi divulgada há quase um mês, no dia 26 de junho. À época, a SESAI relatou que a vítima pertencia à etnia Kariri-Xocó de Porto Real do Colégio – a 170 km de Maceió. A mesma que registrou a primeira morte, no início de maio de 2020.

Dados da Sesau

Já os dados reunidos pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) apontam que, apenas no território alagoano, 76 índios testaram positivo para o novo coronavírus. Deles, 48 infectados são do sexo feminino e 38 do sexo masculino.

Mais precisamente, 35 casos confirmados foram registrados na aldeia Kariri-Xocó (Porto Real do Colégio e São Brás), 22 na Xucuru-Kariri (Palmeira dos Índios), 10 na Wassú (Colônia Leopoldina, Novo Lino, Joaquim Gomes e Matriz de Camaragibe), quatro na Jeripancó (Pariconha), quatro na Karapotó (São Sebastião) e dois na Tingui-Botó (Feira Grande, Campo Grande e Traipu).

Fonte: Gazetaweb