Sobe para 143 o número de casos confirmados de Covid-19 em Penedo

O boletim epidemiológico Covid-19, produzido pela Secretaria Municipal de Saúde, registrou nessa segunda-feira(15), nova alta dos casos confirmados do novo Coronavírus no município, que agora totalizam 143 ocorrências.

Os novos casos confirmados hoje, foram registrados nos bairros Dom Constantino e Raimundo Marinho conforma tabela abaixo.

Os demais dados contidos no boletim, também mostram que Penedo possui 260 pessoas monitoradas, 11 casos suspeitos, 04 óbitos, 127 casos descartados e 29 pessoas curadas de Covid-19.

Decreto Municipal

Também nessa segunda-feira (15), a Prefeitura de Penedo prorrogou o decreto emergencial em combate ao Covid-19 até o próximo dia 23, mantendo em vigor as medidas temporárias por conta da pandemia mundial.

A renovação do decreto considera a necessidade de promover o isolamento social como forma de evitar o aumento da propagação do novo Coronavírus.

Além disso continuam em vigor as barreiras sanitárias em todas as entradas do município, na qual o acesso só é permitido para os moradores da cidades e nos casos explicitados pela legislação emergencial em vigor.

Alagoas

Em todo o Estado de Alagoas, os casos do novo Coronavírus somam agora 22.926 ocorrências, com 768 óbitos. Também foram registrados 970 casos suspeitos e 15.169 pessoas recuperadas da doença.

por Thiago Sobral – Decom-PMP