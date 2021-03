Sobe para 15 o nº de bebês com Covid-19 em estado grave na Santa Mônica

A Maternidade Escola Santa Mônica (MESM), em Maceió, informou nesta terça-feira (9) que tem 15 bebês com Covid-19 em estado grave, internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). Na segunda (8), eram 14 pacientes nessa situação. A ala foi isolada para pacientes com confirmação ou suspeita da doença.

Referência no estado no atendimento a gestantes de alto risco, a maternidade é gerenciada pela Universidade Estadual de Ciências da Saúde em Alagoas (Uncisal). A capacidade de atendimento na UTIN é de 26 leitos.

Outros dois bebês que estavam sob cuidados de terapia intensiva e tiveram teste negativo para Covid-19 foram remanejados para a Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional (UCINCo), que também tem capacidade para 26 leitos.

De acordo com a maternidade, nem todos foram infectados dentro da unidade. Alguns bebês já chegaram com Covid-19, transferidos do interior, e outros foram infectados pelas mães, que também estavam com a doença.

Em entrevista à TV Gazeta, uma mulher que deu à luz um bebê na maternidade conta que optou por voltar para casa antes do prazo previsto para a alta médica, com medo de ser infectada pelo coronavírus (assista no vídeo abaixo).

“Mudam as pessoas de quarto, eles tiram as pessoas e botam outras, então a gente não sabe quem tem ou quem não tem [a Covid-19]”, disse a mãe, que pediu para não ser identificada.

A maternidade informou que continua recebendo pacientes externos normalmente. “Salientamos ainda que estamos tomando medidas internas para reforçar a proteção dos nossos pacientes”.

Leia abaixo a íntegra da nota da maternidade Santa Mônica

A Maternidade Escola Santa Mônica (MESM) informa que a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), neste dia 09 de março, encontra-se isolada para pacientes com Covid-19. Ao todo, estão na UTIN, neste momento, 15 bebês confirmados para a Covid-19. De acordo com o Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (SCIRAS), 02 bebês que estavam isolados, apresentaram testagem negativa e já receberam alta da UTIN, sendo transferimos para a Unidade de Cuidados Intermediários Convencionais (Ucinco). Informamos ainda que estamos recebendo pacientes externos normalmente. Salientamos ainda que estamos tomando medidas internas para reforçar a proteção dos nossos pacientes.

Fonte: G1/AL