Sobe para 17 o número de casos confirmados de coronavírus em Alagoas

Dados repassados neste domingo (29) pela Secretaria de Saúde de Alagoas (Sesau) mostram que subiu para 17 o número de casos confirmados de coronavírus no estado. Os três novos casos foram confirmados entre o sábado e domingo, após resultados de testes.

De acordo com o boletim da secretaria, há 294 casos suspeitos e 264 foram descartados. Do total de testes positivos, 16 são de pacientes que se encontram em Maceió e apenas um no interior.

Ainda segundo o boletim da pasta, do total de pacientes hospitalizados apenas um encontra-se na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e outros quatro estão se recuperando em unidades clínicas.

Dos casos confirmados em Alagoas, 13 residem no Estado, sendo 12 em Maceió, e um em Porto Real do Colégio. Os outros quatro casos confirmados no Estado, moram no Rio de Janeiro (2) e Brasília (2).

