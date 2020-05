Sobe para 3 o número de casos confirmados de Covid-19 em Penedo

Passa para três o número de casos confirmados de Covid-19 em Penedo. O aumento registrado de ontem (segunda-feira, 04) para hoje foi repassado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Além do novo caso, Penedo passou a ter uma pessoa com suspeita de contágio pelo coronavírus, conforme consta no boletim divulgado nesta terça-feira, 05 de maio. Já os casos descartados (06) e monitorados (40) permanecem iguais aos de ontem.

O acompanhamento de pessoas com síndrome gripal também registrou o aumento de um caso, passado de 37 para 38, nas últimas 24 horas.

SOS Covid

Os informes passados ao SOS Covid-19, contato da Secretaria Municipal de Saúde exclusivo pelo Whatsapp (99912-3351) para tirar dúvidas e receber orientações sobre o coronavírus, recebeu 269 demandas.

Em Alagoas, 80 mortes causados pela Covi-19 já foram registradas até hoje. A Sesau informa ainda 1.695 casos confirmados, 376 recuperados e 1.038 suspeitos.

por Fernando Vinícius – Decom PMP