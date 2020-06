Sobe para 51 o número de índios infectados pela Covid-19 em Alagoas

O número de indígenas infectados pelo novo coronavírus passou de 49 para 51, segundo o último boletim do Departamento de Atenção à Saúde Indígena (DASI). Os dados foram atualizados no sábado (27).

Ainda conforme o levantamento, o Estado já registrou duas mortes pela doença e uma terceira segue aguardando a confirmação do exame laboratorial. Todas as mortes são da etnia Kariri-Xocó, situada no município de Porto Real do Colégio, que registrou 31 casos do novo coronavírus.

Já o óbito sob investigação, segundo o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) de Alagoas e Sergipe, é de uma mulher de 56 anos, que sofre de doenças cardíacas, renais e pulmonares.

As barreiras sanitárias já foram instaladas nas aldeias, tendo em consideração as recomendações do Ministério Público Federal recomendasse à Fundação Nacional do Índio (Funai) para conter a disseminação do novo coronavírus

Segundo o Ministério da Saúde (MS), o Brasil tem 5.525 casos confirmados e 134 mortes entre os indígenas.

Fonte: Gazetaweb