Sobrevivente fez vídeo para a mãe após acidente: ‘Deus cuidou de mim’

A mãe de uma passageira que sobreviveu ao acidente com ônibus na BR-381 em João Monlevade, Minas Gerais, nesta sexta-feira (4), recebeu uma chamada de vídeo da filha. Mazy Cardozo contou ao G1 que Vitória Cardozo Caldas Silva, de 19 anos, saiu de Mata Grande, Sertão de Alagoas, para encontrar o pai em São Paulo.

Vitória também gravou uma mensagem de áudio em que tranquiliza a mãe. “Mãe, eu estou bem, tá? Aconteceu um acidente e eu tive um corte na perna e a minha cabeça bateu e está doendo, mas já me deram remédio, cuidaram bem de mim e eu estou bem, tá? Fica bem mãe, não fica preocupada comigo que está tudo bem. Deus cuidou de mim, você orou por mim e está tudo certo”, disse a jovem ferida.

Até o momento, o Corpo de Bombeiros confirmou 17 mortos e pelo menos 27 feridos no acidente.

Mazy contou que a filha está com alguns ferimentos no rosto, mas já está medicada. “Ela está com o rostinho muito inchado, colete no pescoço e muita dor de cabeça. Mas já foi medicada”, disse a mãe, que contou ter ficado desesperada quando soube do acidente.

Mazy disse que a filha embarcou no ônibus por volta de 9h de quinta-feira (3) no povoado Santa Cruz do Deserto, em Mata Grande. Ela contou ainda que toda semana a empresa faz esse percurso até São Paulo, com chegada prevista para o sábado.

A família tem duas casas de aluguel em São Paulo, onde estão o pai e os irmãos da sobrevivente. Vitória estava indo morar com eles.

A assessoria de comunicação da Prefeitura de Mata Grande informou o município está disponibilizando equipes de assistência social, com psicólogos, para acompanhar os familiares das vítimas. Informou ainda que o ginásio de esportes da cidade e uma escola do povoado Santa Cruz do Deserto estão à disposição das famílias que queiram fazer o velório no local.

Fonte: G1/AL