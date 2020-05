Sociedade Alagoana de Infectologia muda orientação para tratamento da Covid-19

A Sociedade Alagoana de Infectologia (SAI) emitiu um documento nesta segunda-feira (25) em que passou a “não recomendar o uso rotineiro de cloroquina e hidroxicloroquina para tratamento da Covid-19”, mudando a recomendação emitida anteriormente e que vinha sendo adotada na rede estadual de saúde.

“Considerando as últimas pesquisas científicas publicadas, passamos a NÃO RECOMENDAR o uso rotineiro de Cloroquina ou Hidroxicloroquina para tratamento da COVID-19, mesmo para pacientes com fatores de risco para complicação, assim como o fez a Sociedade Brasileira de Infectologia, uma vez que ainda não foi demonstrado o benefício de tais medicações para tratar esta doença, e ainda houve associação a um risco maior de letalidade”, diz trecho do documento.

Desde 15 de abril, o Estado tem feito uso moderado destes medicamentos na rede pública apenas para pacientes extremamente graves.

Ao G1, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informou por meio de nota que não haverá mudança no tratamento feito em Alagoas e ressaltou que o “uso do medicamento é uma decisão do médico. O paciente recebe todas as informações sobre efeitos colaterais e, caso aceite a prescrição, assina um termo de responsabilidade” (leia na íntegra ao final do texto).

No dia 20 de maio, o Ministério da Saúde emitiu um protocolo autorizando o uso de cloroquina para o tratamento da Covid-19 até em casos leves.

O presidente Jair Bolsonaro defende o uso da cloroquina no tratamento da doença causada pelo novo coronavírus. Mas não há comprovação científica de que esse remédio seja capaz de curar a Covid-19. Estudos internacionais não encontraram eficácia no medicamento, e a Sociedade Brasileira de Infectologia não recomenda a utilização. O protocolo da cloroquina foi motivo de atrito entre Bolsonaro e os últimos dois ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. No intervalo de menos de um mês, os dois deixaram o governo.

Leia abaixo a íntegra da recomendação da SAI:

Modificação da recomendação de uso da Cloroquina/Hidroxicloroquina

Recomendação SAI – 05

Divulgada em 25 de maio de 2020

Em sua ultima publicação, A SOCIEDADE ALAGOANA DE INFECTOLOGIA (SAI) apresentou uma proposta de Protocolo de Manejo Ambulatorial das Síndromes Gripais (Recomendação SAI -04).

Naquele documento, a SAI assumiu o compromisso de manter as recomendações atualizadas à luz das melhores evidencias científicas disponíveis. Mantendo este compromisso, a SAI vem a público informar que, considerando as últimas pesquisas científicas publicadas, passamos a NÃO RECOMENDAR o uso rotineiro de Cloroquina ou Hidroxicloroquina para tratamento da COVID-19, mesmo para pacientes com fatores de risco para complicação, assim como o fez a Sociedade Brasileira de Infectologia, uma vez que ainda não foi demonstrado o benefício de tais medicações para tratar esta doença, e ainda houve associação a um risco maior de letalidade.

Os demais pontos da Recomendação-04 estão mantidos, assim como as recomendações para o atendimento urgente de pacientes com sinais de gravidade. Ressaltamos algumas, pelo impacto que existe na letalidade de qualquer doença aguda, por interferir no tempo entre a identificação dos primeiros sinais de complicação e o início do manejo adequado:

– Ofertar pronto-atendimento hospitalar em hospitais que disponham de leitos de enfermaria e UTI destinados à COVID-19, para atendimento urgente dos pacientes com sinais de gravidade, identificados em unidades de saúde de menor complexidade ou no atendimento pré-hospitalar no Serviço Móvel de Urgência, medida essencial por ser a dependência total de transporte em ambulância entre os vários níveis de complexidade na assistência, um ponto crítico em situações de surto/epidemia.

– O tempo de permanência dos pacientes nas unidades de pronto-atendimento e demais ambientes destinados ao atendimento emergencial, deve ser reduzido ao máximo, idealmente não ultrapassando seis (6) horas, com tempo máximo de 24 horas, garantindo assim o acesso de novos pacientes que necessitam de pronto-atendimento e medidas de estabilização imediata; Por se tratar de uma doença recente, com inúmeras pesquisas em andamento, certamente as recomendações de melhor tratamento serão modificadas inúmeras vezes.

Continuamos atentos e sempre norteados pelo princípio hipocrático da ética médica de “primeiro não causar dano”.

Atenciosamente,

Fernando Luiz de Andrade Maia

Presidente da Sociedade Alagoana de Infectologia

Fonte: G1/AL