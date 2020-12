Solenidade oficializa recebimento do Selo Unicef para Penedo

Em solenidade realizada na Casa de Aposentadoria nesta quinta-feira (17), a Prefeitura de Penedo recebeu oficialmente o Selo Unicef , reconhecimento do Fundo das Nações Unidades aos avanços reais e positivos na promoção, realização e garantia dos direitos de crianças e adolescentes em Penedo.

Dos 102 municípios alagoanos, 63 aderiram ao selo Unicef que avaliou o trabalho desenvolvido no período de 2017 a 2020. Entre os que se inscreveram, apenas 14 municípios receberam a certificação, sendo Penedo o primeiro a receber oficialmente.

Entre os critérios para o recebimento do Selo Unicef estão o aumento do número de crianças e adolescentes em sala de aula, redução de estudantes com distorção na idade-série na rede pública, acompanhamento pré-natal para gestantes, emissão de registro civil para bebês nascidos na cidade avaliada, antes de completar o primeiro ano de vida.

Todos esses critérios foram atendidos, demonstrando o compromisso da gestão Penedo: Terra do Desenvolvimento e da Cultura com as questões ligadas as crianças e aos adolescentes do município.

Solenidade

O evento que celebrou a conquista do selo Unicef pelo município contou com a presença do Prefeito Marcius Beltrão, do vice e prefeito eleito Ronaldo Lopes, secretários municipais, da articuladora do Selo Unicef e Vice-Presidente do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), Wanderleya Nunes, e Observadora do Selo em Penedo, Salete Barbosa, entre outros.

A solenidade foi realizado sem convite aberto ao público por conta da pandemia de Covid-19 que atinge todo o planeta na atualidade. A prefeitura organizou o espaço conforme as normas e houve transmissão online por meio das redes sociais.

O Secretario Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, Vinicius Barbosa afirmou que os fatores fundamentais para o recebimento do Selo Unicef foi o estabelecimento de metas e a cobrança para que fossem cumpridas, com a participação de todas as pastas da Prefeitura de Penedo envolvidas nesse objetivo em comum.

A articuladora local do Selo Unicef e Vice-Presidente do CMDCA Wanderleya Nunes afirmou que quem mais ganha com isso são as crianças e adolescentes penedenses devido a importância que o município está dando para esse público, o mais vulnerável.

A observadora do Selo Unicef, Salete Barbosa, explicou que o município ingressou no programa Selo Unicef: Município Aprovado, há quatro anos e que cumpriu as metas estabelecidas com excelência, conseguindo diminuir o número de crianças que estavam fora da escola em 20%, um grande desafio cumprido por Penedo.

O Vice-Prefeito Ronaldo Lopes destacou o merecimento por parte de Penedo a esse reconhecimento, parabenizou a todos os secretários envolvidos e que trabalharam arduamente para a sua obtenção.

“Penedo recebe com alegria o selo Unicef , quero parabenizar a todas as secretarias envolvidas nesse processo, isso aumenta muito a responsabilidade da próxima gestão com aquele compromisso que nós já temos com a população penedense”, declarou o prefeito eleito para a gestão 2021/2024.

Finalizando os discursos na solenidade de recebimento do selo Unicef, o Prefeito Marcius Beltrão enfatizou a importância da governança coorporativa para obtenção do selo, já que foi esse o setor da administração municipal responsável por acompanhar o andamento das ações. Também falou da existência do plano de ações do município que todo ano foi posto em prática, fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas.

Além disso falou sobre a melhoria de todos os indicadores sociais de Penedo, durante o período de sua gestão, sendo a obtenção do selo sobretudo um trabalho de equipe desenvolvido por todos os setores da administração pública.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)