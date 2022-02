Sonia Abrão detona Maria após cenas de sexo no BBB22

Um dos assuntos mais comentados do BBB 2022 nesta semana foi a noite de sexo protagonizada pelos participantes Maria e Eliezer em um dos quartos. O tema ganhou até uma discussão ao vivo no programa A Tarde é Sua.

O vespertino, que é comandado pela apresentadora Sonia Abrão, costuma repercutir os acontecimentos do reality show na Globo. Na quinta-feira (3), dia seguinte à polêmica festa, a famosa fez críticas à atriz e cantora por sua postura na comemoração.

Enquanto todos os participantes do programa estavam do lado externo da casa e aproveitavam a comemoração, Maria foi para o banheiro, tomou banho e ficou esperando Eliezer. Ele não apareceu e a famosa decidiu procurar por ele do lado de fora.

Ao reencontrar o rapaz na festa, Maria disse que ele “perdeu a oportunidade” de ter um momento carnal no quarto Lollipop. Demonstrando estar muito interessada, ela o convenceu e, no final das contas, eles protagonizaram cenas de sexo embaixo do edredom.

Para Sonia Abrão, a cantora estava “forçando a barra” para que conseguisse levar o brother do BBB 2022 para a cama. A apresentadora afirmou que Eliezer esteve inseguro em fazer sexo dentro do programa e não demonstrou estar com a mesma vontade da sister.

“Veio todo mundo ver o que estava acontecendo e pra ele não deu. Ele voltou pra festa, enrolando, só depois que todo mundo foi dormir que eles recomeçaram essa história. Houve uma forçação de barra”, opinou a famosa.

Na sequência, Sonia continuou criticando a postura de Maria no reality show. “Quando uma parte ou outra tá insegura vem um e fala que é lerdo, que é vacilão, é uma pressão. Não precisava ser necessariamente ontem e daquela maneira. Aí você vai lá e pressiona? Não acho legal”, criticou.

Por fim, a apresentadora afirmou que as mulheres devem tomar a iniciativa, mas com ressalvas. “Mulher deve tomar atitude, a gente vai quando quiser, mas não precisava ser dessa maneira. Deixa rolar o momento que aparece um momento legal para os dois. Forçada de barra não sei até quando”, encerrou.

