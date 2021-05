Sonza assume bissexualidade: “Já tive medo de ser quem sou”

Luísa Sonza lançou a nova música Tentação em parceria com a cantora Carol Biazin na noite desta quinta-feira, 6. O clipe, em que as artistas protagonizam cenas de romance e beijos, ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais na manhã desta sexta, 7.

A canção faz parte do álbum Beijo de Judas, de Biazin. Após a repercussão do vídeo, a namorada de Vitão compartilhou um desabafo sobre sua sexualidade nas redes sociais.

No Twitter, Sonza revelou que é bissexual e que tinha receio de falar sobre isso publicamente. “Para quem queria saber: sim, sou”, escreveu ela, se referindo a orientação sexual.

“Obrigada, Carol e Day por me darem tanta coragem. Amo vocês. As duas sabem da importância que têm pra mim”, agradeceu a Biazin e a namorada, Day Limns. As duas são amigas pessoais de Luísa.

“Dá um alívio ver o carinho que vocês [fãs] estão tendo comigo. Já tive tanto medo (ok, tenho um pouco ainda) de ser quem eu sou por três principais motivos: o lugar de onde eu vim [Rio Grande do Sul], minha família e como as pessoas iriam receber”, continuou a cantora.

“Acho que, por isso, eu demorei para contar. Quero falar mais a fundo sobre esse assunto da minha vida quando eu me sentir mais confortável e preparada (…) Esse apoio é realmente algo essencial e muito importante pra mim. Mas repito, é um assunto muito delicado e quero ter muita calma. Mas estou muito feliz e principalmente aliviada”, concluiu.

Fonte: Terra