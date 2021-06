Sonza chora após ataques por morte do filho de Whindersson

Após a morte de João Miguel, filho de Whindersson Nunes e Maria Lina nesta segunda-feira (31), Luísa Sonza, ex-mulher do artista, começou a receber diversos ataques nas redes sociais a culpando pelo ocorrido.

Nos stories do Instagram, a cantora apareceu chorando e pedindo que parassem com tudo aqui. “Pelo amor de Deus, parem com essa história, ninguém aguenta mais gente, ninguém aguenta mias. Pelo amor de Deus”, pediu na sequência de vídeos que logo foi apagada.

Em seus posts mais recentes, internautas fizeram comentários de ódio como: “E aí lindinha, está feliz hoje? A justiça de Deus não falha nunca e o que é seu está guardado. A queda vai ser linda. Satisfeita? Viva com isso agora”. Pouco tempo depois, a cantora limitou os comentários.

João Miguel nasceu prematuro

O filho de Whindersson Nunes e Maria Lina, morreu na manhã desta segunda-feira (31). João Miguel nasceu prematuro de 22 semanas no sábado (29) e desde então estava internado na UTI para receber os cuidados necessários.

Fonte: Terra