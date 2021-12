Sorteio opõe PSG e United nas oitavas da Champions

A Uefa definiu nesta segunda-feira os duelos das oitavas de final da Liga dos Campeões. E as bolinhas no sorteio realizado na cidade suíça de Nyon fizeram a alegria dos amantes do futebol: O PSG, de Messi, Neymar e Mbappé, vai encarar o Manchester United, de Cristiano Ronaldo.

Atual campeão, o Chelsea, que se classificou como segundo colocado do seu grupo, vai encarar o Lille. Maior vencedor da Champions com 13 conquistas, o Real Madrid vai encarar o Benfica do técnico Jorge Jesus.

Veja os confrontos das oitavas de final da Champions

Benfica x Real Madrid

Villarreal x Manchester City

Atlético de Madrid x Bayern de Munique

RB Salzburgo x Liverpool

Internazionale x Ajax

Juventus x Sporting

Lille x Chelsea

PSG x Manchester United

Os jogos de ida das oitavas de final serão nos dias 15, 16, 22 e 23 de fevereiro de 2022, e as partidas de volta ocorrem nos dias 8, 9, 15 e 16 de março. E não há mais a regra do gol fora de casa. Vale lembrar também que os duelos não são dirigidos. Ou seja, haverá um novo sorteio para os confrontos das quartas de final após a realização das oitavas.

Fonte: GE