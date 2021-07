SP é 1º estado a ter 50% com pelo menos uma dose

São Paulo se tornou o primeiro estado a atingir a marca de 50% de sua população com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, um total de 23, 4 milhões de pessoas, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa divulgados às 20h desta segunda-feira (19).

Em todo o Brasil, 42,51% da população já está parcialmente imunizada, em um total de 90.026.281 pessoas com pelo menos uma dose da vacina.

A população totalmente imunizada contra Covid no país –aqueles que tomaram a segunda dose ou a dose única de vacinas contra o novo coronavírus – chegou a 16,22%. O balanço da vacinação aponta ainda que 90.026.281 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19. O número representa 42,51% da população brasileira.

De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 1.083.286 pessoas, 444.090 receberam a 2ª dose e a dose única foi aplicada em 67.837, um total de 1.595.213 doses desde o último levantamento.

Desde de 17 de janeiro, quando começou a vacinação, já foram aplicadas 124.383.623 doses de vacinas, levando em conta as primeiras e as segundas doses, além das vacinas de dose única.

A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.

Brasil, 19 de julho

Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 90.026.281 (42,51% da população).

Total de pessoas que estão totalmente imunizadas (que receberam duas doses ou dose única): 34.357.342 (16,22% da população).

Total de doses aplicadas: 124.383.623 (84,18% das doses distribuídas para os estados).

25 estados e o DF divulgaram dados novos: AC, AP, DF, GO, PA, RN, RO, SC, MA, RR, SE, PR, AM, TO, MS, CE, PI, MT, MG, PE, ES, RJ, PB, SP, BA e RS.

1 estado não divulgou dados novos: AL.

Fonte: G1