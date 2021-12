SP registra 4º caso da Ômicron; Brasil já tem oito confirmações da variante

O Governo de São Paulo confirmou neste sábado (12) um novo caso da variante Ômicron do SARS-CoV-2. É o quarto caso da nova cepa do coronavírus no estado. Por ter completado seu esquema vacinal, o paciente infectado sentiu apenas sintomas leves.

Em nota, o governo estadual aponta que o novo caso se deu em um homem com 67 de idade que não viajou para o exterior recentemente. “O paciente teve diagnóstico positivo para Covid-19 no dia 7 de dezembro, após realizar um teste de PCR e sua amostra foi submetida a sequenciamento genético, tendo a Ômicron como resultado”, destaca o texto.

O homem em questão está realizando isolamento domiciliar. Também foi informado que a Vigilância municipal da capital paulista está buscando os contactantes. “Ainda não é possível confirmar se a situação configura transmissão local, justamente porque está em curso esse mapeamento de contatos”, completa.

Os três primeiros casos de Covid-19 que correspondiam à variante se deram em pessoas que haviam se infectado fora do Brasil. “A Secretaria de Estado da Saúde, por meio do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) estadual, mantém o monitoramento do cenário epidemiológico”, conclui o governo.

Fonte: UOL