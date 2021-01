Sport Club Penedense completa hoje 112 anos

O Sport Club Penedense, clube mais antigo do futebol alagoano completa hoje (03/01/2021) 112 anos de existência.

A sua história não é marcada por títulos de expressão no futebol, mas por revelar craques que encantaram e encantam o futebol brasileiro e mundial.

No passado, o que falar do atacante Xavier “flexa negra” que fez história no Penedense em outros clubes. No presente podemos destacar o jogador Marinho que vem há anos encantando o futebol brasileiro com sua agilidade e precisão nos chutes. Hoje no Santos, Marinho é um dos artilheiros do Brasil, elogiado até por Tite técnico da Seleção Brasileira de Futebol.

Atualmente, o Penedense vive um momento difícil financeiramente com dívidas trabalhistas que giram em torno de R$ 200 mil reais.

O torcedor ribeirinho espera que o presidente do clube, Daniel Mendonça que foi eleito por aclamação nas últimas eleições, possa desenvolver um bom trabalho e colocar o Sport Club Penedense no seu devido lugar, que o é no futebol de elite de Alagoas.

por Redação