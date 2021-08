Sport Club Penedense firma parceria com empresa Baiana

Seguindo a tendência de alguns clubes brasileiros que tem empresas por trás, atuando como parceiras, visando ganhar força no cenário estadual e até nacional, o Sport Club Penedense firmou na manhã dessa segunda feira, 16 de Agosto, um contato de parceria com a empresa Geminis Assessoria e marketing internacional de futebol LTDA.

Representantes da empresa e dirigentes do Penedense já vinham se reunindo há algum tempo e no dia de hoje o proprietário da instituição Sr Antônio de Jesus bem como o empresário Renato Kleverton estiveram presentes na sede social do Clube e junto com com o Presidente Daniel Pereira, o Vice Aerton Reis e os Diretores de Futebol Farlly Matias e Marcelo Lobo, acertaram os últimos detalhes da proposta de parceria que, após alguns ajustes, foi aceita por todos os presentes.

Para o presidente Daniel, essa parceria sera muito importante tendo em vista a realidade do Penedense, que não tem capacidade de investimento em virtude do pouco recurso financeiro e essa parceria chega num bom momento onde está irá formentar recursos para o Clube mais antigo de Alagoas.

Com isso a diretoria do Sport Club Penedense espera alcançar mais rápido os objetivos que estavam nos planos, como formar atletas da base e transformar-los em profissionais, obter receitas com a negociação dos direitos esportivos dos jogadores, investir no programa sócio torcedor e na escolinha de futebol do Clube.

Outro objetivo firmado com essa parceria é disputar essa edição campeonato alagoano Sub-20 com foco na conquista de uma vaga para a Copa São Paulo de Juniores e bem como voos mais altos como a volta à elite do futebol alagoano com força para chegar a conseguir vagas na Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

Fonte: Assessoria