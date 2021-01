Sport Club Penedense irá investir nas categorias da base neste ano

Em entrevista no Programa Grande Rio Esporte, na Rádio Grande Rio FM (99,1), o vice-presidente do Sport Club Penedense, Aerton Reis, informou que a diretoria do clube mais antigo de Alagoas irá investir nas categorias de base, mas precisamente no sub-17 e sub-20 neste ano de 2021.

Segundo Aerton, o calendário de 2021 da FAF (Federação Alagoana de Futebol) indica que o Campeonato Alagoano Sub-20 irá acontecer no mês de março. Com isso, a diretoria do Sport Club Penedense já trabalha nos bastidores para formar a comissão técnica e começar os treinamentos no próximo mês (fevereiro).

Sobre o Campeonato Alagoano Sub-23 (2ª divisão), Aerton informou que neste ano não está nas pretensões do clube, pois os custos são altos e a prioridade é investir na base e na parte estrutural, como: gramado e sede.

Além de buscar novos sócios para o clube, a diretoria irá fazer uma rifa onde o prêmio sorteado será uma motocicleta. A cartela será cobrada no valor de R$ 10,00 (dez reais) e o dinheiro arrecadado será investido nas categorias de base do clube. O sorteio acontecerá no dia 16 de março no Programa Lance Livre da Rádio Penedo FM (97,3).

Para finalizar a entrevista, Aerton Reis pediu o apoio do torcedor ribeirinho para que possam ajudar e confiar no trabalho que está desenvolvido pela diretoria.

Quem quiser ser sócio do Sport Club Penedense pode entrar em contato pelos telefones:

(87) 9 9942-7091 (Aerton Reis – vice presidente)

(82) 9 9603-8211 (Daniel Mendonça – presidente)

Outra forma de fazer adesão como sócio do Penedense o torcedor pode mandar um direct através Instagram do clube – @scpenedense.

por Redação