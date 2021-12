Sport é o 2º rebaixado para a Série B de 2022

O Sport está rebaixado para a Série B do Brasileiro de 2022. A sentença veio com a vitória do Juventude sobre o Bragantino na noite desta terça-feira. Com o resultado – combinado com outros da rodada -, o Rubro-negro se tornou o segundo clube com a queda matematicamente confirmada, após a lanterna Chapecoense.

Agora, o Leão acumula seis rebaixamentos para a Série B na história do Campeonato Brasileiro: 1989, 2001, 2009, 2012, 2018 e 2021.

O Sport, 19º colocado, ainda pode chegar aos 42 pontos na Série A, uma vez que tem três partidas a disputar (contra Flamengo, Chapecoense e Athletico). Contudo, não tem mais chances de ultrapassar os adversários fora da zona de rebaixamento – o Furacão, 16º, tem 42, mas venceria o Leão no desempate por número de vitórias.

Com a queda confirmada, o Rubro-negro não tem direito a premiação no Brasileiro. Disputa a reta final apenas para cumprir tabela e tentar terminar o campeonato em uma posição melhor – ocupa o penúltimo lugar.

Fonte: GE