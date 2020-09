Sport encaminha contratação do meia Thiago Neves

Depois de ver o negócio frustrado com o Atlético-MG por rejeição da torcida, o meia Thiago Neves tem uma negociação adiantada para defender outro clube da Série A. O jogador tem um acerto engatilhado com o Sport e discute os últimos detalhes do contrato. A depender do avanço nessas questões, o negócio pode ser fechado ainda nesta quinta-feira.

Antes de o Sport surgir como opção, Thiago Neves chegou a ter firmado um pré-contrato com o Atlético-MG. Em seguida, com a repercussão, o Galo desistiu da contratação. Agora, para que não haja nenhum tipo de imbróglio judicial, as duas partes precisam, em comum acordo, desistir do que foi acertado em documento. Ainda não há uma definição oficial sobre isso.

Questões burocráticas à parte, Thiago Neves está sem clube desde que teve o contrato rescindido pelo Grêmio na última semana. No Tricolor Gaúcho, o atleta de 35 anos teve uma passagem apagada. Foram 14 jogos e um gol. A última partida foi justamente na derrota por 2 a 1 para o Sport, na 7ª rodada do Brasileirão. O jogador também interessa ao Coritiba, mas tem conversas adiantadas com o Leão da Ilha.

Nesta quarta-feira, inclusive, Thiago Neves se colocou em uma nova polêmica após o Grêmio ser derrotado pelo Universidad Católica, do Chile, na Copa Libertadores.

– Continuo sendo culpado? – questionou. Em seguida, ele foi repreendido pelo atacante Jael.

Formado pelo Paraná, em 2004, Thiago Neves tem passagens marcantes por Fluminense, onde conquistou a Copa do Brasil de 2007, e Brasileiro de 2012, Flamengo e Cruzeiro.

Pela equipe mineira, o meia que conquistou o bicampeonato da Copa do Brasil, 2017 e 2018, acabou sendo um dos mais criticados pelo rebaixamento no Brasileiro de 2019.

No futebol internacional, o meia passou por clubes do Japão, Alemanha, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Thiago também acumula convocações para a seleção brasileira.

Fonte: Globoesporte