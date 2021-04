STJ derruba lockdown e mantém jogos decisivos em Brasília

Reviravolta acerca da Supercopa do Brasil. Na manhã desta sexta-feira, o ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), derrubou o retorno do sistema de lockdown no Distrito Federal, que, após decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), proibia as atividades consideradas não essenciais, como eventos esportivos. Com isso, o duelo entre Flamengo e Palmeiras, neste domingo, está mantido. A bola rola às 11h.

Cabe destacar que Santos x San Lorenzo, marcado para esta terça (13), em confronto válido pela Libertadores, e Palmeiras x Defensa y Justicia, na quarta (14), pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana, também estão liberados para serem disputados em Brasília, como previstos anteriormente.

– O Distrito Federal tomou decisão político-administrativa conciliatória dos relevantes interesses em conflito, com suporte em estudos técnico-científicos, sem descurar dos cuidados com a saúde pública e a importante preocupação com proteção da população contra a doença, mas também sem deixar de ter responsabilidade com relação ao regular funcionamento da economia na medida do possível, que, ao final, também diz respeito ao bem-estar dos cidadãos, o que ratifica a legitimidade de sua postura administrativa – afirmou Humberto Martins.

O DF registra 6.609 óbitos pela Covid-19, até a última quinta-feira. Na rede pública, o índice de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) se encontra em 97,36%; a rede privada, a ocupação é de 98,12%.

Quanto à Supercopa, o Flamengo manteve a programação e externava que confiava na realização da partida. O plantel de Rogério Ceni treinou pela manhã no Rio e, à tarde, embarca para Brasília, onde deve chegar por volta das 17h.

O Palmeiras também chega ao Distrito Federal nesta sexta-feira. O Verdão, aliás, terá o Estádio Mané Garrincha como sede de finais disputadas pela primeira vez em sua história.

Fonte: Terra