Suárez faz dois gols, mas Barcelona leva empate do Celta no fim

O Barcelona fez um bom primeiro tempo e deu sinais de que poderia sofrer menos do que nos últimos jogos. Mas no fim das contas acabou lamentando o empate sofrido para o Celta, por 2 a 2, neste sábado, em Balaídos, com direito a gol de falta de Iago Aspas aos 43 minutos do segundo tempo. Nem mesmo os dois gols de Suárez com assistências de Messi foram suficientes. Smolov fez o outro, e o Barça assumiu a liderança com um sorriso amarelo, podendo ver o arquirrival Real Madrid abrir vantagem no domingo ao fim da 32ª rodada do Campeonato Espanhol.

O BARÇA É LÍDER, MAS…

A frieza da tabela mostra o Barcelona com 69 pontos, um a mais que o Real Madrid. No entanto, o jogo por fazer dos merengues é contra o lanterna Espanyol, em crise por demitir mais um treinador, neste domingo, às 17h (de Brasília). Se vencer, o time de Zidane abrirá dois pontos de vantagem na briga pelo título.

GENIAL

Ainda não foi desta vez que saiu o 700º gol de Messi em jogos oficiais. Mas hoje o craque argentino compensou com duas assistências, a primeira delas numa jogada ensaiada genial. Aos 20 minutos, quando todos esperavam uma cobrança de falta direta, o camisa 10 cruzou para Suárez, completamente livre na pequena área – e em posição legal, já que havia jogadores do Celta em cima da linha do gol -, abrir o placar. No segundo tempo, após pressão de Semedo que resultou num desarme, ele entregou para Suárez fazer o segundo num bonito giro.

E QUASE SAIU A VIRADA…

O Barcelona não repetiu o primeiro tempo animador, e viu o Celta crescer no jogo. Smolov fez o gol de empate (1 a 1) aos cinco minutos, depois de um pequeno cochilo de Puig no meio-campo em que Aspas acionou Yokuslu. Suárez recolocou o Barça na frente, mas Iago Aspas, em cobrança de falta por fora da barreira (Ter Stegen poderia ter sido mais cuidadoso), selou o 2 a 2 aos 43 minutos. Nolito (foto) ainda teve a chance da virada nos acréscimos, mas finalizou muito mal, e o goleiro alemão salvou o Barça.

A SAIDEIRA?

Perto de trocar o Barcelona pela Juventus em negócio envolvendo o bósnio Pjanic, o volante Arthur jogou os últimos minutos ao entrar no lugar de Riqui Puig. Acertou os cinco passes que tentou, perdeu a bola uma vez, e não conseguiu ajudar o Barça a pressionar no fim.

