Sub-23: Cruzeiro vence o Agrimaq e encosta na liderança

A 5ª rodada da 2ª divisão foi daquele jeito. Na tarde deste domingo (3), Agrimaq e Cruzeiro de Arapiraca duelaram no Estádio Rubens Canuto, na cidade de Pilar, em um confronto direto pela classificação. Apesar de jogar melhor, o Agrimaq sofreu pressão no segundo tempo e tomou a virada no fim do jogo. A vitória cruzeirense por 2 a 1 veio com gols de André Nunes e André Rodrigues, enquanto Colina fez para os pilarense.

Com a vitória, o Azulão do Agreste chegou aos 10 pontos e encostou de vez no líder Zumbi, que apenas fica na frente por conta do saldo de gols. Já o Agrimaq estacionou na briga pela vaga. O clube de Pilar tem seis pontos e fica no 4º lugar, já que foi ultrapassado pelo FF Comercial.

A partida

Os 90 minutos foram de total equilíbrio, com boas chances de ambos os lados. Ainda sem vencer dentro do Rubens Canuto, o Agrimaq foi logo tentando tirar esse mal retrospecto. Com apenas sete minutos, em cobrança de falta, Colina apareceu na segunda trave e mandou de cabeça para o gol, colocando os pilarenses na frente. Com o resultado adverso, o Cruzeiro se atirou pra frente, gerando chances de contra-ataque – não aproveitadas – para o time de Pilar.

O segundo tempo teve um cenário parecido, com muitas chances, porém, com o Azulão tendo mais atitude ofensiva. A chance dourada veio aos 44 minutos. Após cobrança de escanteio, ninguém da defesa do Agrimaq afastou e André Nunes pareceu livre para finalizar: 1 a 1.

Um balde de água fria caiu na cabeça do Agrimaq, mas ficou pior. Com a crueldade que é o futebol, o Cruzeiro teve mais um escanteio, aos 50 minutos, dessa vez a defesa afastou, mas a sobra ainda foi cruzeirense. Em novo cruzamento, a bola sobrou para André Rodrigues marcar o gol da virada, aos 51. Após o gol no apagar das luzes, não houve tempo para reação.

Calendário

Após a grande vitória, o Cruzeiro terá sua segunda partida seguida fora de casa. O time viaja para Maceió, onde na quinta (7), às 15 horas, o clube enfrenta o Miguelense, no Estádio Universitário. Já o Agrimaq terá sua segunda partida dentro do Rubens Canuto, em Pilar. O alvinegro joga na quarta (6), às 15h, recebendo o Dimensão Saúde.

por Guilherme Magalhães – Gazaetweb