Suplementos importados mais famosos

Os suplementos importados têm se destacado muito no mercado pela sua qualidade e pelos benefícios que oferecem para quem treina e deseja definir mais o corpo. Neste artigo, você conhecerá mais sobre os suplementos importados. Saiba quais são os melhores, os mais famosos e o que eles podem oferecer a você.

Produtos para ganho de força e performance

Alpha M1

Alpha M1 (metil-1-Etiocholenolol-Epietiocholanolon) é um suplemento que chegou para garantir ótimos resultados no ganho de massa muscular, independentemente da genética dos diferentes tipos de organismos em relação à hipertrofia muscular.

É um pró-hormonal que dá aumento da energia, melhora a performance, aumenta a força muscular e fornece muitos outros benefícios.

Anavar

O Anavar é um esteroide anabolizante que ajuda de forma natural a aumentar os níveis de testosterona no corpo durante todo o dia. Por isso, ele dá maior resistência, força, energia, definição muscular e melhora a recuperação no pós-treino.

Cardarine

Se você quer um suplemento com poucos efeitos colaterais e muitos benefícios, o Cardarine é uma boa opção. Ele dá mais resistência física, ajuda na queima de gordura corporal, promove o crescimento muscular e ainda aumenta o desempenho cardiovascular, principalmente nos treinos de maior intensidade.

Femme Stane

Se você é mulher e busca um suplemento que ofereça ótimos benefícios sem perder a feminilidade, o Femme Stane é muito indicado para você. É um pró-hormonal que ajuda no crescimento muscular feminino e ainda contribui para a queima das gordurinhas indesejadas.

Fematrope

Outro suplemento criado especialmente para o público feminino, o Fematrope é um pró-hormonal que também não faz com que a mulher perca as características femininas. Ele estimula o crescimento dos músculos, proporcionando um corpo mais definido.

H Stane

O H Stane é um pró-hormonal de classe 2 que não agride o corpo como fazem outros suplementos. Ele gera perda de gordura corporal e aumento dos músculos de forma rápida. Mesmo que o H Stane não agrida o corpo, não deixe de usar o Organ Shield para que este proteja seu organismo e potencialize ainda mais os efeitos do o H Stane.

M Stane

O M Stane é um suplemento pró-hormonal de classe 4 que gera resultados em apenas 30 dias de uso. Alguns desses resultados são o aumento da força e da resistência muscular, mais energia, perda de gordura corporal, definição muscular e vários outros.

Organ Shield

Uma opção de suplemento natural, o Organ Shield auxilia na realização dos ciclos com os pró-hormonais de forma mais segura. A principal função desse suplemento é proteger órgãos, como o fígado, que podem ser afetados com o uso desses produtos.

Ostarine

O Ostarine é mais um suplemento que ajuda no crescimento muscular com pouco tempo de uso e sem provocar efeitos indesejados que vários outros suplementos causam.

Recycle

O Recycle é um suplemento elaborado para aumentar a produção de testosterona no organismo e equilibrar esse hormônio masculino. Além disso, não permite que o hormônio feminino, o estrogênio, seja produzido.

Suplementos importados: os melhores

Black Mamba

O Black Mamba é um potente queimador de gordura, muito conhecido nos Estados Unidos, pelo fato de queimar gordura por vários meios diferentes e não por uma única via metabólica.

É recomendado não apenas para quem deseja queimar gordura facilmente, mas também para quem quer ter mais definição muscular.

Black viper

O Black Viper é um termogênico projetado para facilitar o processo de crescimento e definição muscular. Seus componentes proporcionam o aumento de energia, dão mais foco, melhoram o humor e facilitam a queima de calorias. É considerado como um dos mais potentes queimadores de calorias do mercado.

Hellfire

O Hellfire também é um potente queimador de gordura, tanto é que foi desenvolvido pelo mesmo laboratório que o Black Mamba. Foi projetado para você que deseja queimar gordura e perder peso, mas o recomendado é que você use se já estiver acostumado com outros termogênicos.

Lipo 6

O Lipo 6 é simplesmente o melhor queimador de gorduras de todos os tempos. Sua ação termogênica poderosa destrói toda a gordura do seu corpo e ainda sinaliza os receptores para o corpo não acumular gordura desnecessária.

Lipodrene

O Lipodrene é um suplemento criado para queimar gordura rapidamente, tanto é que ele faz uma verdadeira lipoaspiração no corpo. Além disso, ele ajuda na perda de peso, dá energia por várias horas, corta o apetite e reduz a ansiedade por comer, em especial as guloseimas.

Stimerex

O Stimerex é um queimador de gordura que atinge as regiões mais difíceis do corpo, como o abdômen e as coxas. Ele também proporciona bastante energia, fazendo com que os treinos tenham maior rendimento. Dessa forma, você pode ter uma performance melhor e ótimos resultados na definição muscular.

Oxyelite

O Oxyelite é um termogênico com uma fórmula inovadora que acelera o metabolismo, a queima gordura e aumenta a energia do corpo. Sua composição contém ingredientes naturais que agem de forma positiva no organismo, gerando excelentes resultados.

DHEA e o antienvelhecimento

O DHEA (dehidroepiandrosterona) é um hormônio esteroide produzido naturalmente pelo organismo e que tem sido usado de forma suplementar por pessoas que querem melhorar seus ganhos musculares, ter mais vitalidade sexual e combater os sinais do envelhecimento.

A produção de DHEA atinge seu ápice a partir dos 20 anos e começa a diminuir após os 30, e isso acontece de forma mais rápida nas mulheres. Por isso, a suplementação pode ser um bom caminho.

O DHEA 25mg e o DHEA 50mg são boas opções de suplementos para suprir a falta desse hormônio a partir dos 30 anos de idade. Lembrando que a suplementação deve ser feita com orientação profissional adequada para que tenha bons resultados.

Melatonina e o sono

Produzida glândula pineal, localizada no cérebro, a melatonina é um hormônio que tem como função principal regular o relógio biológico do corpo e o sono.

A glândula pineal é ativada na ausência de luminosidade para que a melatonina seja produzida e induza o sono.

Mesmo que a melatonina seja produzida naturalmente no corpo, algumas pessoas podem ter deficiência desse hormônio, principalmente as mais idosas, já que sua produção diminui com o envelhecimento. Por esse motivo, distúrbios de sono são mais comuns em pessoas adultas ou nos idosos.

Para suprir a deficiência da melatonina no corpo, a suplementação é o recurso mais indicado. A melatonina 10mg e a melatonina 3mg podem suprir a falta desse hormônio e ajudar a regular o sono. O recomendado é que essa suplementação seja feita com orientação médica, assim, você pode usar a melatonina com segurança e obter todos os benefícios.