Suspeito de estuprar a filha adolescente por 9 anos é preso

Foi preso na manhã desta quarta-feira, 29, um agricultor de 38 anos acusado de estuprar a própria filha, uma adolescente de 16 anos, em União dos Palmares, Zona da Mata de Alagoas. Segundo informações da polícia, o homem praticava o crime contra a menina desde que ela tinha apenas 7 anos de idade. Os abusos foram denunciados pela vítima e pelos familiares. No momento da prisão, ele estava em sua residência localizada no povoado Rocha Cavalcante, na zona rural do município. Na delegacia, ele confessou que praticou os atos sexuais.

A polícia foi acionada após a jovem relatar para a avó sobre o que estava passando com o pai. Ele foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos e chegou a ser preso, mas foi liberado na sequência por não haver flagrante do crime. Segundo o relato da jovem, os abusos tiveram início após a morte da mãe e, quando completou 10 anos, ela contou que foi estuprada com penetração.

Até os nove anos, o pai praticava atos libidinosos, os quais não foram detalhados à reportagem. Ela revelou que a última vez que sofreu abuso foi no dia 6 deste mês. A jovem tem dois irmãos, de 10 e 15 anos de idade, que estão sob a guarda da avó, e ela está sendo acompanha pelo Centro de Referência de Assistência Social (CREAS).

“É importante mencionar que, por ser uma criança com menos de 14 anos, existe uma presunção absoluta de incapacidade, o que faz com que toda essa conduta tenha repercussão penal onde o mesmo deve responder pelo crime de estupro de vulnerável”, afirmou o delegado Edberg Sobral de Oliveira, da 11ª Delegacia Regional de Polícia.

Fonte: TNH1