Suspeito de estuprar funcionária e roubar loja é preso pela PC

Após um trabalho de investigação, a Polícia Civil prendeu o suspeito dos crimes de estupro e de roubo, ocorridos na manhã de segunda-feira (8), dentro de uma loja no bairro Farol. A prisão aconteceu próximo ao Terminal Rodoviário de Maceió, em Feitosa, e foi divulgada pela polícia no final da noite de ontem (9).

A operação contou com agentes da Delegacia Especializada de Roubos da Capital (DERC) e da Divisão Especial de Investigação e Capturas (DEIC), coordenada pelos delegados Thiago Prado e Gustavo Henrique, respectivamente.

Segundo a polícia, o suspeito de 39 anos foi encontrado nas proximidades da Rodoviária e foi acompanhado pelos agentes até a casa onde morava. Lá, os policiais apreenderam as roupas utilizadas por ele no momento dos delitos.

“A vítima disse que foi abordada quando entrava no seu local de trabalho, e que o autor do crime utilizava uma faca peixeira. Contou que o infrator praticou violência sexual, subtraiu objetos da loja e saiu em fuga, mantendo a vítima trancada em uma das salas do estabelecimento”, relatou o delegado Thiago Prado.

O titular da DERC disse ainda que uma denúncia anônima foi muito importante para a identificação do suspeito. “A população pode continuar a colaborar com o trabalho da polícia dando informações de pessoas envolvidas em crimes, podendo utilizar o disque denúncia 181.

Depois de preso, o homem foi conduzido para o Complexo de Delegacias Especializadas (Code), no bairro de Mangabeiras, e autuado em flagrante delito pelos crimes de roubo majorado, pelo uso de arma branca, e estupro, que é considerado crime hediondo. A pena pode chegar a 20 anos de prisão.

“Gostaria de enfatizar o trabalho extremamente rápido realizado pela Polícia Civil, dando uma resposta célere pra um crime tão estarrecedor e horrendo que foi praticado por este indivíduo”, destacou o delegado Gustavo Henrique, coordenador da GRE/DEIC.

O caso

O proprietário da loja de equipamentos de informática confirmou à polícia que a mulher tinha acabado de chegar no local e desarmado o alarme, quando foi surpreendida pelo suspeito. A funcionária prestou depoimento à polícia na terça-feira.

“Assim que ela desarmou o alarme, ele empurrou logo ela na porta, e colocou uma faca no pescoço e na barriga dela”, relatou o empresário.

Depois disso, de acordo com os relatos, o homem estuprou a funcionária e a trancou em uma sala enquanto roubava equipamentos eletrônicos da empresa.

“Uma outra funcionária chegou na empresa momentos depois, se deparou com a situação e me ligou. Eu acionei a polícia, a empresa de segurança e fui imediatamente à empresa. Ficamos estarrecidos com o caso, ela é uma boa profissional e boa mãe”, descreveu o empresário.

Fonte: TNH1 com Ascom PC-AL