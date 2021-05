Suspeito de estuprar três enteadas é preso em Junqueiro

Agentes do 80º Distrito Policial (80ºDP) de Junqueiro, coordenados pelo delegado Alexandre César, prenderam, na tarde de quarta-feira (5), um homem de 40 anos, suspeito de estuprar três enteadas de 9, 11 e 13 anos.

O acusado foi localizado no povoado de Palmeirinha e de acordo com as informações do chefe de operações do 80ºDP, José Mariano, as crianças vinham sendo abusadas sexualmente pelo padrasto há cinco meses e uma das meninas, de 13 anos, chegou a ficar grávida, mas perdeu a criança.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil e o suspeito irá responder por estupro de vulnerável. As meninas serão acompanhadas por uma equipe de Serviço Social do município, com apoio de um psicólogo. A mãe dos menores foi intimada a prestar esclarecimentos à polícia judiciária.

Fonte: ASCOM-PC