Suspeito de homicídio é preso pela Polícia Civil em Murici

Policiais civis prenderam na quarta-feira (20) um homem de 49 anos suspeito de praticar um homicídio e que estava foragido da justiça. O crime ocorreu no dia 29 de março de 2009 na cidade de União dos Palmares.

De acordo com o delegado Gustavo Henrique, a vítima foi morta após uma emboscada. O delegado disse que o crime foi motivado porque a esposa do homicida tinha um envolvimento amoroso com a vítima.

“No dia do crime, cometido em 29 de março de 2009 na zona rural da cidade de União dos Palmares, a vítima saiu de casa para trabalhar, quando foi surpreendida pelo infrator numa emboscada, que o executou com golpes de instrumento corto-contundente, possivelmente um facão. Após o crime o acusado se evadiu, não tendo sido mais visto naquele município de União dos Palmares não havendo notícia de seu paradeiro”, explicou Gustavo Henrique, coordenador da Deic.

O acusado foi localizado e preso em cumprimento a mandado de prisão da Justiça, expedido pela Comarca de União dos Palmares.

Após investigações, a polícia conseguiu encontrar o homem na cidade de Murici, onde passou a morar após o crime.

“Parabenizo o belo trabalho investigativo feito pela Seção de Capturas nesse caso, e ressalto a importância de uma prisão como essas, tendo em visto acabar com um sentimento de impunidade em relação ao crime praticado, em virtude do lapso temporal já transcorrido, inclusive o próprio infrator chegou a dizer que, após tanto tempo, não esperava mais ser preso por esse fato”, frisou o delegado Gustavo Henrique.

Depois da prisão, o acusado foi encaminhado à sede da DEIC, no bairro da Santa Amélia, onde o cumprimento do mandado de prisão foi formalizado. Em seguida ele foi conduzido para o sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

