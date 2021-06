Suspeito de intimidar vizinhos com revólver é preso em União dos Palmares

Um homem suspeito de intimidar vizinhos com arma de fogo foi preso pela polícia na madrugada desta sexta-feira, 04, na Rua Doutor Antônio Antecipo, em União dos Palmares, Zona da Mata do Estado.

De acordo com o Batalhão de Radiopatrulha (RP), o homem de iniciais L. G. S., de 35 anos, foi detido após denúncia de um transeunte, que preferiu não se identificar. Ele informou que o suspeito andava armado para amendrontar a população.

Após o recebimento do chamado, os militares se deslocaram para o Centro do município e localizaram a residência do homem. Ele atendeu e autorizou os PMs para a realização de buscas no imóvel.

Durante varredura, os policiais encontraram o revólver de calibre 38, com quatro munições, em cima do colchão no quarto do homem.

O suspeito foi levado para a delegacia da cidade e autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Fonte: TNH1