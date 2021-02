Suspeito de matar o próprio sogro é preso após sofrer acidente em Arapiraca

Suspeito de assassinar o próprio sogro, um homem de 26 anos foi preso após sofrer um acidente de moto enquanto fugia na noite desse sábado, 27, em Arapiraca, no Agreste de Alagoas.

Segundo o 3º Batalhão da Polícia Militar, a primeira ocorrência foi sobre um possível homicídio no bairro do Planalto. Ao chegar no local, os policiais encontraram o corpo de S.R.S.P, 45, alvejado com tiros de arma de fogo. Testemunhas informaram que o autor dos disparos seria genro da vítima.

Logo em seguida, os militares foram até a casa do suspeito, não o encontraram, mas receberam denúncia de um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta, com as mesmas características da moto utilizada por ele. O homem foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado ao Hospital de Emergência do Agreste.

No hospital, o suspeito teria admitido aos policiais que praticou o homicídio e que jogou a arma durante a fuga. A polícia ainda realizou buscas, mas não encontrou o objeto. O suspeito foi preso e levado para a Central da Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por homicídio.

Fonte: TNH1