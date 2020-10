Suspeito de roubar e matar professor é preso em Junqueiro

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (7) um homem de 21 anos suspeito de ter matado um professor no bairro do Retiro, em Junqueiro, no interior de Alagoas. O crime ocorreu na última sexta (2), no município de Teotônio Vilela.

De acordo com a polícia, Ailton Róssiter foi morto por asfixia. O suspeito teria cometido o crime para roubar a motocicleta e o celular da vítima.

O delegado Arthur César, da Delegacia de Teotônio, que investiga o caso, informou que o suspeito teria saído com o professor para ingerir bebida alcoólica, quando o crime foi realizado.

O corpo do professor foi encontrado no dia 2 de outubro em um canavial do povoado Pau Ferro, na zona rural de Teotônio Vilela, Alagoas.

A motocicleta roubada que pertencia ao professor ainda não foi encontrada. A prisão foi realizada com o apoio de agentes da Guarda Municipal de Junqueiro.

Outro crime esclarecido em Teotônio Vilela

Três suspeitos foram presos e uma menor foi apreendida, na terça-feira (6), suspeitos de tráfico de drogas no município de Teotônio Vilela.

Durante um cumprimento do mandado de prisão temporária que tinha relação com outro crime, os policiais identificaram no local em que os suspeitos de tráfico foram presos a motocicleta roubada de José Adão Gomes dos Santos, de 48 anos, vítima de latrocínio, roubo seguido de morte.

De acordo com a polícia, a vítima realizava uma corrida quando foi surpreendido por dois suspeitos em outra motocicleta. Um dos ocupantes da moto saiu do veículo e efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que morreu no local. Após o crime, eles levaram a moto de José Adão.

O suspeito que efetuou os disparos contra a vítima não foi encontrado e segue foragido.

Foram apreendidos a moto roubada do crime de latrocínio, maconha, crack, duas balanças, dois celulares, um álbum fotográfico, dois capacetes, dois casacos e uma carteira.

Fonte: G1/AL