Suspeito de tráfico de drogas é morto durante ação policial em Porto Real do Colégio

Um homem suspeito de tráfico de drogas foi morto durante uma ação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na noite dessa quinta-feira (8), no município de Porto Real do Colégio, interior de Alagoas. A polícia apreendeu 5 kg de maconha e um revólver calibre 38 dentro do carro dele.

Segundo os policiais, o suspeito vinha de São Paulo para Arapiraca em um Voyage Branco e, durante a abordagem, desceu do veículo e efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais, que revidaram.

O homem foi socorrido para uma unidade de saúde do município, onde foi atendido, mas não resistiu aos ferimentos.

Além da droga e da arma, a polícia também encontrou dentro do carro do suspeito seis munições e um aparelho celular.

Fonte: G1/AL