Suspeito é preso com quase R$ 3.500 e maconha escondida em parede de casa

Um homem foi preso na tarde deste domingo (22) com uma quantia em dinheiro que ele não soube explicar a orígem do mesmo. Em uma das paredes da residência da casa dele foi apreendida maconha. O caso foi registrado no Conjunto Frei Damião, no bairro Canafístula, em Arapiraca.

A prisão ocorreu durante um patrulhamento de rotina realizado por policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) nas ruas do bairro e perceberam a atitude suspeita do homem.

Ao realizar a revista pessoal foi encontrado com o mesmo a quantia de R$ 3.439,00 em cédulas. O homem não explicou à polícia onde havia conseguido tal valor.

Mas ao fazer uma varredura no interior da casa do suspeito, foi apreendida em uma das paredes, uma quantidade de maconha.

A droga apreendida, o dinheiro e o suspeito foram encaminhados até a Delegacia Central de Polícia.

Fonte: 7 Segundos