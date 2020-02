Suspeito é preso instantes após roubar celular de vítima e fugir em moto

Um suspeito de assalto foi detido por policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) na madrugada desta segunda-feira, 17, no bairro de Canafístula, em Arapiraca. O crime aconteceu no Parque Ceci Cunha, no Centro do município.

De acordo com a polícia, duas mulheres informaram que um homem numa moto havia roubado o aparelho celular de uma delas. Após serem informados sobre as características do suspeito, os militares saíram em rondas para localizá-lo.

Um dos PMs avistou o suspeito no veículo Cinquentinha, em Canafístula, e deu ordem de prisão. Ele tentou fugir, mas logo foi interceptado. Durante a revista, a polícia encontrou o celular roubado.

“Conseguimos recuperar o aparelho que havia acabado de ser tomado em assalto”, disse o agente da PM Leite. O celular foi devolvido para a vítima.

O assaltante foi encaminhado para a Central de Polícia e vai responder pelo crime.

