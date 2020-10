Suspeitos são presos por tráfico de drogas em casa de jogos de Marechal Deodoro

Três pessoas foram presas, nessa quinta-feira (29), por suspeita de tráfico de drogas. A operação da Polícia Civil (PC), que ocorreu no Conjunto Terra da Esperança, na Baixa da Sapa, em Marechal Deodoro, região Metropolitana de Maceió, também apreendeu aproximadamente 200 gramas de drogas.

De acordo com o chefe de operações do 17º Distrito Policial, os suspeitos foram detidos em uma casa de jogos de videogame e, chegando ao local, os policiais encontraram com os suspeitos, drogas a granel, bombinhas prontas e o dinheiro da venda dos entorpecentes.

Diante dos fatos, os suspeitos de 18, 23 e 24 anos foram encaminhados para o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Marechal Deodoro, para realização dos procedimentos legais.

A operação contou também com o apoio de militares do Serviço de Inteligência da 5ª Cia Independente.

com Assessoria